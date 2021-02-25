В Акушинской ЦРБ началась вакцинация служащих правоохранительных органов

Вакцинации, прежде всего, подлежат сотрудники правоохранительных органов, не болевшие SARS-CoV-2, так как в их организме отсутствуют антитела к коронавирусной инфекции.

Первыми привились начальник ОМВД РФ по Акушинскому району Ахмед Магомедов, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Рамазан Багомедов и др.

«Вакцинироваться желают все сотрудники, у каких отсутствуют антитела. У них есть понимание в необходимости данной процедуры. Что только таким образом мы можем обезопасить своих близких от опасности заразиться коронавирусом», подчеркнул руководитель ОМВД РФ по Акушинскому району майор полиции Ахмед Магомедов.

Подчеркнём, что в Акушинский район поступило всего 200 доз вакцины.