ЗАМАНА - В Акушинской ЦРБ началась вакцинация служащих правоохранительных органов

В Акушинской ЦРБ началась вакцинация служащих правоохранительных органов

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25 февраля, 2021. Четверг 12:45
В Акушинской ЦРБ началась вакцинация служащих правоохранительных органов

Вакцинации, прежде всего, подлежат сотрудники правоохранительных органов, не болевшие SARS-CoV-2, так как в их организме отсутствуют антитела к коронавирусной инфекции.

В Акушинской ЦРБ началась вакцинация служащих правоохранительных органов
Вакцинация

Первыми привились начальник ОМВД РФ по Акушинскому району Ахмед Магомедов, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Рамазан Багомедов и др.

«Вакцинироваться желают все сотрудники, у каких отсутствуют антитела. У них есть понимание в необходимости данной процедуры. Что только таким образом мы можем обезопасить своих близких от опасности заразиться коронавирусом», подчеркнул руководитель ОМВД РФ по Акушинскому району майор полиции Ахмед Магомедов.

Подчеркнём, что в Акушинский район поступило всего 200 доз вакцины.

 

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