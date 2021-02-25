В республике развернуто 80 пунктов вакцинопрофилактики от коронавируса.
Стоит отметить, что в последние дни наблюдается значительное уменьшение количества заразившихся вирусом. За минувшие сутки зафиксировано сорок пять новых заболевших.
Около 9 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса в Дагестане
- Автор Хадижат
- 25 февраля, 2021. Четверг 00:05
По данным Минздрава Дагестана, на сегодняшний день в регионе в республике привито от вируса Covid-19 8 798 человек.
В республике развернуто 80 пунктов вакцинопрофилактики от коронавируса.
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