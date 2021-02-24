Соцработники Дагестана призывают пожилых граждан привиться от коронавируса

Как рассказывает источник, сотрудники соц служб региона, доставляя два раза в неделю лицам приклонного возраста товары питания и лекарственные средства, ведут разъяснительные диалоги о полезности вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции лицам преклонного возраста.

Подчеркивается, что подобные диалоги проводятся с той целью, чтоб разъяснить пожилым гражданам, что вакцинопрофилактика сумеет защитить их от коварного заболевания, в связи с тем, что пожилые граждане трудно переносят коронавирус.