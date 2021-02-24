ЗАМАНА - Соцработники Дагестана призывают пожилых граждан привиться от коронавируса

Соцработники Дагестана призывают пожилых граждан привиться от коронавируса

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24 февраля, 2021. Среда 14:50
Соцработники Дагестана призывают пожилых граждан привиться от коронавируса

Социальные работники Республики Дагестан, посещая на дому собственных подопечных, призывают их защититься от коронавирусной инфекции методом вакцинопрофилактики, сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития Дагестана.

Соцработники Дагестана призывают пожилых граждан привиться от коронавируса
Вакцинация

Как рассказывает источник, сотрудники соц служб региона, доставляя два раза в неделю лицам приклонного возраста товары питания и лекарственные средства, ведут разъяснительные диалоги о полезности вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции лицам преклонного возраста.
Подчеркивается, что подобные диалоги проводятся с той целью, чтоб разъяснить пожилым гражданам, что вакцинопрофилактика сумеет защитить их от коварного заболевания, в связи с тем, что пожилые граждане трудно переносят коронавирус.

 

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