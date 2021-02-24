Более 430 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Кизляре

На сегодняшний день, в городе Кизляр активно проходит вакцинация. С начала иммунизации, в город поступило около 700 доз вакцины «Спутник V».

435 жителей города на данный момент привиты первым компонентом, и 150 человек успели пройти оба этапа. Уточним, что кабинет для проведения вакцинации открыт в кизлярской поликлинике. Одними из первых иммунизацию прошли работники образовательных и соцучреждений города.

Как подчеркнул основной специалист по эпидемиологии Кизляра Алхазур Дубаев, пока у прошедших вакцинопрофилактику нет жалоб на какие-либо побочные явления. Охват тестированием жителей на вирус Covid-19 в городе в среднем за 7 дней составляет 107 проб в день (при нормативе 104 пробы).

Желающие записаться на вакцинацию могут сделать это через портал «Госуслуги», а также обратится непосредственно в медучреждение.

Напомним, в Кизляре в настоящей момент сохраняется масочный режим, соблюдение которого является обязательным для всех возрастных групп населения.