ЗАМАНА - Адиль Салаватов: «Депутаты должны показать пример при вакцинации от коронавируса»

Адиль Салаватов: «Депутаты должны показать пример при вакцинации от коронавируса»

Автор
24 февраля, 2021. Среда 08:05
Адиль Салаватов: «Депутаты должны показать пример при вакцинации от коронавируса»

В Дагестане продолжается активная работа по вакцинации населения. Председатель Собрания депутатов Карабудахкентского района Адиль Салаватов привился от коронавирусной инфекции и призвал всех жителей муниципалитета пройти вакцинацию, - сообщает "Мирмол".

Адиль Салаватов: «Депутаты должны показать пример при вакцинации от коронавируса»
Вакцинация

Депутат отметил, что за последний год мы потеряли слишком много важных, дорогих и близких людей для того, чтобы продолжать рисковать своим здоровьем.
Салаватов подчеркнул, что вакцина для населения является единственным способом чувствовать уверенность в победе над тяжелой эпидемией. Никаких симптомов или осложнений в связи с вакцинацией в своем организме я не заметил. Я доверяю медикам, они уверяют, что вакцина абсолютно безвредна. Проводят перед вакцинацией осмотр человека, берут анализы. Я думаю, поводов для сомнений нет. Отмечу, что депутаты нашего района уже проходят вакцинацию, хотелось бы, чтобы и остальные жители района последовали этому примеру и отнеслись к своему здоровью со всей ответственностью",-заключил депутат.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top