Адиль Салаватов: «Депутаты должны показать пример при вакцинации от коронавируса»

Депутат отметил, что за последний год мы потеряли слишком много важных, дорогих и близких людей для того, чтобы продолжать рисковать своим здоровьем.

Салаватов подчеркнул, что вакцина для населения является единственным способом чувствовать уверенность в победе над тяжелой эпидемией. Никаких симптомов или осложнений в связи с вакцинацией в своем организме я не заметил. Я доверяю медикам, они уверяют, что вакцина абсолютно безвредна. Проводят перед вакцинацией осмотр человека, берут анализы. Я думаю, поводов для сомнений нет. Отмечу, что депутаты нашего района уже проходят вакцинацию, хотелось бы, чтобы и остальные жители района последовали этому примеру и отнеслись к своему здоровью со всей ответственностью",-заключил депутат.