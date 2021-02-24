Депутат отметил, что за последний год мы потеряли слишком много важных, дорогих и близких людей для того, чтобы продолжать рисковать своим здоровьем.
Салаватов подчеркнул, что вакцина для населения является единственным способом чувствовать уверенность в победе над тяжелой эпидемией. Никаких симптомов или осложнений в связи с вакцинацией в своем организме я не заметил. Я доверяю медикам, они уверяют, что вакцина абсолютно безвредна. Проводят перед вакцинацией осмотр человека, берут анализы. Я думаю, поводов для сомнений нет. Отмечу, что депутаты нашего района уже проходят вакцинацию, хотелось бы, чтобы и остальные жители района последовали этому примеру и отнеслись к своему здоровью со всей ответственностью",-заключил депутат.
Адиль Салаватов: «Депутаты должны показать пример при вакцинации от коронавируса»
- Автор Хадижат
- 24 февраля, 2021. Среда 08:05
В Дагестане продолжается активная работа по вакцинации населения. Председатель Собрания депутатов Карабудахкентского района Адиль Салаватов привился от коронавирусной инфекции и призвал всех жителей муниципалитета пройти вакцинацию, - сообщает "Мирмол".
Депутат отметил, что за последний год мы потеряли слишком много важных, дорогих и близких людей для того, чтобы продолжать рисковать своим здоровьем.
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