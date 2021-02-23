В Новолакский район поступило еще 200 доз вакцины от коронавируса

В настоящий момент, учителя школ переселенческой территории Новолакского района готовятся к иммунопрофилактики от коронавирусной инфекции. Для начала у них осуществлен забор крови на выявление антител. После получения итогов анализов они все, согласно инструкции, пройдут осмотр у терапевта. Подчеркнём, медикамент от коронавирусной инфекции является двухкомпонентным, что делает его действенным и надежным. После получения первого элемента привившимся нужно будет вернуться в больницу через 21 день и получить 2-ой элемент.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно обратившись в свою поликлинику, или зарегестрировавшись на портале Госуслуг.