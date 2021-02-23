ЗАМАНА - В Новолакский район поступило еще 200 доз вакцины от коронавируса

В Новолакский район поступило еще 200 доз вакцины от коронавируса

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23 февраля, 2021. Вторник 13:35
В Новолакский район поступило еще 200 доз вакцины от коронавируса

В Новолакскую районную больницу №1 поступило 200 доз отечественной прививки «Гам-КОВИД-Вак». «Все желающие, в возрасте от восемнадцать лет, которые не имеют противопоказаний, приглашаются пройти вакцинопрофилактику от коронавируса в шаговой доступности",- сообщает пресс-служба муниципалитета.

В Новолакский район поступило еще 200 доз вакцины от коронавируса
Вакцинация

В настоящий момент, учителя школ переселенческой территории Новолакского района готовятся к иммунопрофилактики от коронавирусной инфекции. Для начала у них осуществлен забор крови на выявление антител. После получения итогов анализов они все, согласно инструкции, пройдут осмотр у терапевта. Подчеркнём, медикамент от коронавирусной инфекции является двухкомпонентным, что делает его действенным и надежным. После получения первого элемента привившимся нужно будет вернуться в больницу через 21 день и получить 2-ой элемент.
Напомним, что записаться на вакцинацию можно обратившись в свою поликлинику, или зарегестрировавшись на портале Госуслуг.

 

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