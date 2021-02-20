ЗАМАНА - В Народном Собрании продолжается вакцинация от коронавируса

В Народном Собрании продолжается вакцинация от коронавируса

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20 февраля, 2021. Суббота 07:31
В Народном Собрании продолжается вакцинация от коронавируса

В республиканском парламенте продолжилась вакцинопрофилактика сотрудников Аппарата Народного Собрания.

В Народном Собрании продолжается вакцинация от коронавируса
Вакцинация

Подчеркнём, что до этого, после подготовительного проведения тестов на наличие антител в парламенте прошли вакцинопрофилактику депутаты и сотрудники Аппарата. Вот и сейчас прививку сделали те, в крови которых антитела не были найдены.

Руководитель отдела хозяйственного обеспечения Магомедкамиль Магомедов вакцинировался вместе со своим подчиненным. «По анализам проведения тестов антител у меня не оказалось. Я решил не подвергать угрозе свое здоровье и здоровье моих родных и коллег. Те депутаты и сотрудники Аппарата, которые ранее сделали прививки, ощущают себя отлично думаю и у меня все будет в порядке, потому я призываю и остальных пройти эту нужную процедуру», отметил он.

Прививочная кампания в парламенте будет продолжена.

 

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