В Народном Собрании продолжается вакцинация от коронавируса

Подчеркнём, что до этого, после подготовительного проведения тестов на наличие антител в парламенте прошли вакцинопрофилактику депутаты и сотрудники Аппарата. Вот и сейчас прививку сделали те, в крови которых антитела не были найдены.

Руководитель отдела хозяйственного обеспечения Магомедкамиль Магомедов вакцинировался вместе со своим подчиненным. «По анализам проведения тестов антител у меня не оказалось. Я решил не подвергать угрозе свое здоровье и здоровье моих родных и коллег. Те депутаты и сотрудники Аппарата, которые ранее сделали прививки, ощущают себя отлично думаю и у меня все будет в порядке, потому я призываю и остальных пройти эту нужную процедуру», отметил он.

Прививочная кампания в парламенте будет продолжена.