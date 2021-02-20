Перед прививкой работники ведомства прошли медицинский осмотр, взяты все необходимые анализы. Прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо.
Напомним, что предварительно всем участникам вакцинации замеряют давление, проверяют сатурацию.
Сотрудники Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции Covid-19.
Перед прививкой работники ведомства прошли медицинский осмотр, взяты все необходимые анализы. Прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо.
Напомним, что предварительно всем участникам вакцинации замеряют давление, проверяют сатурацию.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..