ЗАМАНА - Сотрудники Миннаца РД проходят вакцинацию

Сотрудники Миннаца РД проходят вакцинацию

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20 февраля, 2021. Суббота 08:27
Сотрудники Миннаца РД проходят вакцинацию

Сотрудники Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции Covid-19.

Сотрудники Миннаца РД проходят вакцинацию
Вакцинация

Перед прививкой работники ведомства прошли медицинский осмотр, взяты все необходимые анализы. Прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо.

Напомним, что предварительно всем участникам вакцинации замеряют давление, проверяют сатурацию.

 

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