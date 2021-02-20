ЗАМАНА - Предприниматели – народ ответственный

Предприниматели – народ ответственный

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20 февраля, 2021. Суббота 08:13
Предприниматели – народ ответственный

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурад Далгатов, комментируя кампанию по вакцинопрофилактике в бизнес сообществе, подчеркнул огромное внимание к данному вопросу со стороны Главы РД Сергея Меликова.

Предприниматели – народ ответственный
Вакцинация

"Бизнесмены народ ответственный. Мы проводим встречи, говорим о необходимости выполнения мер безопасности и значимости вакцинирования в соцсетях, записываем аудиообращения и озвучиваем их на рынках Республики Дагестан. Люди с осознанием относятся к необходимости провести эту функцию, реагируют правильно. Примерно 90 процентов бизнесменов, с которыми мы говорили, уже выздоровели от коронавирусной инфекции и имеют антитела. Те, кто не болел, проявили желание вакцинироваться. У нас в аппарате Уполномоченного такая же картина: фактически весь коллектив переболел, не считая двоих. Один работник уже вакцинировался, второй собирается на днях пройти эту процедуру", -  заверил Мурад Далгатов.
Он подчеркнул, что представители бизнеса осознают: только вакцинопрофилактика убережет от заболевания коронавирусом.

 

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