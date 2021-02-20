Предприниматели – народ ответственный

"Бизнесмены народ ответственный. Мы проводим встречи, говорим о необходимости выполнения мер безопасности и значимости вакцинирования в соцсетях, записываем аудиообращения и озвучиваем их на рынках Республики Дагестан. Люди с осознанием относятся к необходимости провести эту функцию, реагируют правильно. Примерно 90 процентов бизнесменов, с которыми мы говорили, уже выздоровели от коронавирусной инфекции и имеют антитела. Те, кто не болел, проявили желание вакцинироваться. У нас в аппарате Уполномоченного такая же картина: фактически весь коллектив переболел, не считая двоих. Один работник уже вакцинировался, второй собирается на днях пройти эту процедуру", - заверил Мурад Далгатов.

Он подчеркнул, что представители бизнеса осознают: только вакцинопрофилактика убережет от заболевания коронавирусом.