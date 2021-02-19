ЗАМАНА - Студенты ДГМУ проходят вакцинацию

Студенты ДГМУ проходят вакцинацию

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19 февраля, 2021. Пятница 17:56
Студенты ДГМУ проходят вакцинацию

Защититься от опасного вируса поможет вакцина. В Дагестане полным ходом идет прививочная кампания. Вакцинироваться решили и те, кто контактирует с пациентами из «красной зоны», это волонтеры-медики.

Студенты ДГМУ проходят вакцинацию
Вакцинация

Не только забота о собственном здоровье, но и беспокойство о старших, о тех, кто переносит ковид очень тяжело. Будущие врачи считают, что именно молодежь должна как активный переносчик вируса вакцинироваться в обязательном порядке. «Мы, молодежь, можем бессимптомно перенести заболевание, а вот старшие нет, у них болезнь протекает сложнее. И чтобы их не заразить, нам важно вакцинироваться», говорит студентка ДГМУ
Дина Байгишиева. Перед вакцинацией осмотр у терапевта. После нахождение под наблюдением около получаса. Именно в этот период проявляется большинство аллергических реакций. И лучше оставаться в поликлинике. Из 6000 студентов медицинского университета, большинство намерено вакцинироваться, говорят представители вуза. Радует, что это решение студенты-медики приняли самостоятельно и осознанно.

 

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