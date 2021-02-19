На территории ДГУ была организована работа мобильного пункта вакцинации

Благодаря данному решению, привиться от коронавируса не потратив на это дополнительное время получили студенты и сотрудники вуза. Вакцинацию решили пройти 22 человека. Перед процедурой вакцинопрофилактики, врачи провели их медицинский осмотр, по результатам которого была сделана инъекция первого компонента вакцины. «Я после прививки чувствую себя отлично, никаких нежелательных последствий не наблюдается. Вакцинопрофилактика один из наилучших методов профилактики болезни. Тем более когда это такой неизвестный враг, как как Covid-19. Я надеюсь, с помощью прививки нам удастся избежать болезни самим, а также оградить близких, коллег, студентов», отметила заведующая кафедрой мировой и региональной экономики ДГУ, д.э.н. Мадина Магомедова.