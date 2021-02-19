ЗАМАНА - На территории ДГУ была организована работа мобильного пункта вакцинации

На территории ДГУ была организована работа мобильного пункта вакцинации

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19 февраля, 2021. Пятница 16:58
На территории ДГУ была организована работа мобильного пункта вакцинации На территории ДГУ была организована работа мобильного пункта вакцинации

Руководство Дагестанского Государственного Университета организовало работу мобильного пункта вакцинации на территории ДГУ.

На территории ДГУ была организована работа мобильного пункта вакцинации
Вакцинация

Благодаря данному решению, привиться от коронавируса не потратив на это дополнительное время получили студенты и сотрудники вуза. Вакцинацию решили пройти 22 человека. Перед процедурой вакцинопрофилактики, врачи провели их медицинский осмотр, по результатам которого была сделана инъекция первого компонента вакцины. «Я после прививки чувствую себя отлично, никаких нежелательных последствий не наблюдается. Вакцинопрофилактика один из наилучших методов профилактики болезни. Тем более когда это такой неизвестный враг, как как Covid-19. Я надеюсь, с помощью прививки нам удастся избежать болезни самим, а также оградить близких, коллег, студентов», отметила заведующая кафедрой мировой и региональной экономики ДГУ, д.э.н. Мадина Магомедова.

 

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