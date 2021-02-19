Напомним, что предварительно всем участникам вакцинации замеряют давление, проверяют сатурацию.
Второй этап вакцины прошел глава Избербаша
- Автор Арслан
- 19 февраля, 2021. Пятница 11:09
Глава Избербаша Магомед Исаков, получив второй компонент прививки, формирующий, по его словам, коллективный иммунитет от болезни, отметил, что чувствует себя нормально и никакого недомогания не испытывает.
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