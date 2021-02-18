ЗАМАНА - В Дагестане постояльцы дома престарелых привились от коронавируса

В Дагестане постояльцы дома престарелых привились от коронавируса

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18 февраля, 2021. Четверг 15:13
В Дагестане постояльцы дома престарелых привились от коронавируса

8 постояльцев дома престарелых в Махачкале привились от коронавирусной инфекции. Для их вакцинопрофилактики дом престарелых посетила бригада медиков поликлиники №8. Перед процедурой они прошли обязательный врачебный осмотр.

В Дагестане постояльцы дома престарелых привились от коронавируса
Вакцинация

Был введен 1-ый элемент прививки. Никаких нежелательных последствий выявлено него было. По правилам вакцинации, второй элемент прививки постояльцы получат через 21 день. Самой старшей из числа тех, кто поставил прививку стала Наталья Окунева. В текущем году бабушке исполняется девяносто лет. «Лица преклонного возраста часто имеют ряд сопровождающих болезней, что может стать причиной тяжелого течения заболевания, вплоть до смертельного исхода. Защитить старшее поколение наша общая обязанность», прокомментировала организацию вакцинопрофилактики в доме престарелых глава Минздрава РД Татьяна Беляева.

Напомним, что записаться на вакцинопрофилактику можно не выходя из дома, через портал Государственных услуг, также по телефону, позвонив в регистратуру собственной поликлиники или на горячую линию Министерства здравоохранения Республики Дагестан по единому короткому номеру 122.

 

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