«Я решил вакцинироваться, перед этим два раза проверился антител к коронавирусу не было найдено. После прививки никаких затруднений, температуры не было. Дело в том, что я видел докторов, работавших в красной зоне. У них не было антител, после прививки же они себя ощущают отлично, могут выезжать, не опасаясь разносить вирус Covid-19. Потому я тоже решил вакцинироваться», сообщил Мухаммад Абдурахманов.
Помощник дагестанского муфтия вакцинировался от коронавируса
- Автор Хадижат
- 18 февраля, 2021. Четверг 00:26
Помощник дагестанского муфтия Мухаммад Абдурахманов привился от вируса Covid-19. Об этом он рассказал в эфире в эфире радиостанции "Ватан".
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