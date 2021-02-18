Помощник дагестанского муфтия вакцинировался от коронавируса

«Я решил вакцинироваться, перед этим два раза проверился антител к коронавирусу не было найдено. После прививки никаких затруднений, температуры не было. Дело в том, что я видел докторов, работавших в красной зоне. У них не было антител, после прививки же они себя ощущают отлично, могут выезжать, не опасаясь разносить вирус Covid-19. Потому я тоже решил вакцинироваться», сообщил Мухаммад Абдурахманов.