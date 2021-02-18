В Дагестане росгвардейцы проходят второй этап вакцинации от коронавируса

Более 60 сотрудников получили сегодня второй элемент прививки. Руководитель мед службы управления Шимали Магомедов подчеркнул, что 2-ая доза продукта нужна для формирования настоящего иммунитета. По советам докторов, 2-ая прививка делается не ранее, чемчерез 21 день после первой. Это достаточный срок для выработки полноценной иммунной системы.