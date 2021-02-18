Более 60 сотрудников получили сегодня второй элемент прививки. Руководитель мед службы управления Шимали Магомедов подчеркнул, что 2-ая доза продукта нужна для формирования настоящего иммунитета. По советам докторов, 2-ая прививка делается не ранее, чемчерез 21 день после первой. Это достаточный срок для выработки полноценной иммунной системы.
В Дагестане росгвардейцы проходят второй этап вакцинации от коронавируса
- Автор Хадижат
- 18 февраля, 2021. Четверг 00:11
В рамках всероссийской прививочной кампании военнослужащие Управления Национальной гвардии по Республике Дагестан прошли 2-ой шаг вакцинопрофилактики от вируса Covid-19, -сообщает сетевое издание "Мирмол".
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