ЗАМАНА - Аппарат администрации Дахадаевского района готовится к вакцинации

Аппарат администрации Дахадаевского района готовится к вакцинации

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17 февраля, 2021. Среда 17:08
Аппарат администрации Дахадаевского района готовится к вакцинации Аппарат администрации Дахадаевского района готовится к вакцинации Аппарат администрации Дахадаевского района готовится к вакцинации

Работники аппарата администрации Дахадаевского района, под руководством его главы Джаруллы Омарова посетили прививочный пункт на базе районной больницы.

Аппарат администрации Дахадаевского района готовится к вакцинации
Вакцинация

Коллектив администрации сдал подготовительные анализы для вакцинопрофилактики и ожидают их итогов для прохождения вакцинопрофилактики.

Заведующий больницой ЦРБ Магомед Рабаданов проконсультировал сотрудников администрации на тему вакцинации. «Прививка от коронавируса делается в два шага. Записаться необходимо лишь на первую вакцинопрофилактику, на вторую вас запишут автоматом. Сама процедура занимает менее часа и состоит из подготовительного обследования, подготовки продукта, введения прививки и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение получаса после вакцинопрофилактики» сообщает Магомед Рабаданов.

Обсуждая ход сдачи анализов на антитела Джарулла Омаров, отметил значимость проводимых мероприятий и попросил всех сдать анализы.

«Вакцинопрофилактика самый действенный метод защиты от инфекционных болезней. Сейчас эта мера профилактики стала доступна и против вируса Covid-19. Мы убеждены в том, что чем больше жителей пройдут вакцинопрофилактику, тем скорее это позволит нам выработать коллективную иммунную систему и одолеть эпидемию коронавируса».

Подчеркнём, что до этого, жители Дахадаевского района, для вакцинопрофилактики были прикреплены к пункту в городе Дагестанские Огни, что создавало много вопросов с перевозкой желающих вакцинироваться.

 

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