Главный врач Акушинской ЦРБ Гаджи Гусейнов: "Наша цель - ваше здоровье"
- Автор Хадижат
- 17 февраля, 2021. Среда 16:43
Акушинский район присоединился к массовой вакцинации от коронавируса. Медицинскую процедуру уже прошли заместитель главы администрации района Шамиль Гаджиалиев и врачи Акушинской центральной районной больницы.
В настоящий момент, результатов анализов на наличие антител ожидают сотрудники спортивной школы района. Главный врач районой больницы Гаджи Гусейнов обратился к жителям с просьбой внимательнее отнестись к своему здоровью и не пренебрегать вакцинацией.
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