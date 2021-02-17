ЗАМАНА - Главный врач Акушинской ЦРБ Гаджи Гусейнов: "Наша цель - ваше здоровье"

Главный врач Акушинской ЦРБ Гаджи Гусейнов: "Наша цель - ваше здоровье"

Автор
17 февраля, 2021. Среда 16:43
Главный врач Акушинской ЦРБ Гаджи Гусейнов: &quot;Наша цель - ваше здоровье&quot;

Акушинский район присоединился к массовой вакцинации от коронавируса. Медицинскую процедуру уже прошли заместитель главы администрации района Шамиль Гаджиалиев и врачи Акушинской центральной районной больницы.

В настоящий момент, результатов анализов на наличие антител ожидают сотрудники спортивной школы района. Главный врач районой больницы Гаджи Гусейнов обратился к жителям с просьбой внимательнее отнестись к своему здоровью и не пренебрегать вакцинацией.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top