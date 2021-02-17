Главный врач Акушинской ЦРБ Гаджи Гусейнов: "Наша цель - ваше здоровье"

Акушинский район присоединился к массовой вакцинации от коронавируса. Медицинскую процедуру уже прошли заместитель главы администрации района Шамиль Гаджиалиев и врачи Акушинской центральной районной больницы.

В настоящий момент, результатов анализов на наличие антител ожидают сотрудники спортивной школы района. Главный врач районой больницы Гаджи Гусейнов обратился к жителям с просьбой внимательнее отнестись к своему здоровью и не пренебрегать вакцинацией.