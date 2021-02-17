После получения результатов анализов лабораторных исследовательских работ педагоги спортивной школы примут решения о вакцинопрофилактике от коронавирусной инфекции.
Тренеры спортивной школы Акушинского района готовятся к вакцинации
- Автор Хадижат
- 17 февраля, 2021. Среда 16:41
16 февраля, тренеры Акушинской ДЮСШ сдали кровь на наличие антител. Итог будет известен спустя несколько суток.
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