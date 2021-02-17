Руководитель территориального ФОМС Ильяс Мамаев прошел вакцинацию

После прохождения процедуры, нам удалось побеседовать с Ильясом Ахмедовичем и выяснить его отношение к вакцинации. В ходе беседы, руководитель ФОМС признался, что сегодня уже накоплен определенный опыт лечения, который постоянно уточняется и корректируется. Подробнее читайте по ссылке