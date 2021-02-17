ЗАМАНА - Руководитель территориального ФОМС Ильяс Мамаев прошел вакцинацию

Руководитель территориального ФОМС Ильяс Мамаев прошел вакцинацию

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17 февраля, 2021. Среда 16:28
Руководитель территориального ФОМС Ильяс Мамаев прошел вакцинацию

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан Ильяс Мамаев прошел второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

Руководитель территориального ФОМС Ильяс Мамаев прошел вакцинацию
Вакцинация

После прохождения процедуры, нам удалось побеседовать с Ильясом Ахмедовичем и выяснить его отношение к вакцинации. В ходе беседы, руководитель ФОМС признался, что сегодня уже накоплен определенный опыт лечения, который постоянно уточняется и корректируется. Подробнее читайте по ссылке

 

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