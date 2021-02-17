После прохождения процедуры, нам удалось побеседовать с Ильясом Ахмедовичем и выяснить его отношение к вакцинации. В ходе беседы, руководитель ФОМС признался, что сегодня уже накоплен определенный опыт лечения, который постоянно уточняется и корректируется. Подробнее читайте по ссылке
Руководитель территориального ФОМС Ильяс Мамаев прошел вакцинацию
- Автор Хадижат
- 17 февраля, 2021. Среда 16:28
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан Ильяс Мамаев прошел второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции.
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