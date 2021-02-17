По его словам, в районном медучреждении проведена вся необходимая организационная работа по вакцинации.
Первую партию вакцины от COVID-19 получил Хивский район Дагестана
- Автор Арслан
- 17 февраля, 2021. Среда 10:21
О том, что к вакцинации, на реализацию которой в район поступило 100 доз двух компонентов, можно приступить уже сейчас, сообщил главврач ЦРБ Агамагомед Нурмагомедов.
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