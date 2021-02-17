Первую партию вакцины от COVID-19 получил Хивский район Дагестана

О том, что к вакцинации, на реализацию которой в район поступило 100 доз двух компонентов, можно приступить уже сейчас, сообщил главврач ЦРБ Агамагомед Нурмагомедов.