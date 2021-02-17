ЗАМАНА - Военнослужащие Каспийской флотилии проходят вакцинацию

Военнослужащие Каспийской флотилии проходят вакцинацию

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17 февраля, 2021. Среда 10:08
Военнослужащие Каспийской флотилии проходят вакцинацию

Партия прививки "Спутник- V" в числе приблизительно 2 тыс. доз поступила в больницу ФГКУ «412 ВГ МО РФ» города Каспийска.

Военнослужащие Каспийской флотилии проходят вакцинацию
Вакцинация

Вакцина предназначена для военных соединений и армейских подразделений Каспийской флотилии (КФл), размещенных в республике Республика Дагестан. Антивирусные прививки есть возможность пройти у всех категорий военнослужащих а также их сесе.
Вакцинопрофилактика проводится добровольно на основании письменного согласия военных и гражданского персонала.
В текущее время вакцинирование военных флотилии от коронавируса проводят две прививочные бригады мед профессионалов КФл, случаев затруднений либо непереносимости прививки выявлено не было.
Каждый день 1-ый и 2-ой элемент прививки «Спутник-V» получают в среднем приблизительно 100 военных, запланировано к окончанию недели провакцинировать порядка 400 человек. Все военно-мед организации, которые функционируют на базе военных госпиталей и больниц ЮВО, обустроены спец холодильным и другим сертифицированным оборудованием, нужным для хранения прививки. Профессиональные специалисты производят неизменное наблюдение за соответствием критериев хранения и перевозки препаратов, используют особые системы контроля.

 

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