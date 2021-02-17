ЗАМАНА - Студентам ДГПУ рассказали о необходимости вакцинации

Студентам ДГПУ рассказали о необходимости вакцинации

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17 февраля, 2021. Среда 09:59
Студентам ДГПУ рассказали о необходимости вакцинации

В ДГПУ прошел круглый стол, посвященный вакцинации населения. Как отмечает пресс-служба вуза, в мероприятии приняли участие представители врачебного сообщества, Минобрнауки республики, администрация Махачкалы.

Студентам ДГПУ рассказали о необходимости вакцинации
Вакцинация

Врач терапевт ГБУ РД «РЦОЗП и СМ» Саният Рамазанова поделилась с учащимися информацией, которая многих заставила задуматься о том, как обезопасить себя от коронавируса. Она рассказала об осложнениях от сильной эпидемии и и отметила, что при любом недомогании, студенты не должны испытывать страх или неловкость, переносить заболевание на ногах, а обязаны сразу же обратиться в студенческую поликлинику. Замруководителя волонтеров медиков, руководитель клуба в Дагестане «Мы вместе» Карина Бамматмурзаева поведала учащимся о значимости вакцинопрофилактики.
«Основная ошибка людей в том, что почти все не верили в Covid-19, что он есть. Поэтому эпидемия так и распространилась, приобрела столь огромный масштаб. Люди отнеслись к заболеванию несерьёзно. Однако, когда количество заболевших начало возрастать, когда регион принял меры, объявил о режиме самостоятельной изоляции, закрыли границы. Когда стали умирать родственники и знакомые, тогда уже невозможно было отрицать или опровергать существование эпидемии. На данный момент тоже самое и с вакциной к сожалению происходит. Люди не считают, что она поможет, что она действенная, они читают разные липовые новости и не желают проявить осознанность, подумать о тех же докторах, спасающих жизни людей. Ведь подтверждено, что лучше оградить себя от коронавирусной инфекции, сделать вакцину, нежели заразиться и переболеть даже в лёгкой форме", заключила Саният Рамазанова.

 

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