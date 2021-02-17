ЗАМАНА - К вакцинации присоединились работники Кайтагского лесничества

К вакцинации присоединились работники Кайтагского лесничества

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17 февраля, 2021. Среда 09:44
К вакцинации присоединились работники Кайтагского лесничества

В Кайтагском районе вступает в активную фазу масштабная вакцинопрофилактика жителей от вируса Covid-19. Прямо за работниками образования и администрации сельских советов вакцинопрофилактику прошли сотрудники ГКУ РД «Кайтагское лесничество».

К вакцинации присоединились работники Кайтагского лесничества
Вакцинация

До вакцинации, они прошли тестирование на наличие антител либо же каких-либо противопоказаний к вакцинированию. Глава Кайтагского района Республики Дагестан Алим Темирбулатов отметил инициативность сотрудников Кайтагского лесного хозяйства и выразил благодарность их за готовность оградить от опасности как своё здоровье, так и здоровье окружающих. 

 

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