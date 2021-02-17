К вакцинации присоединились работники Кайтагского лесничества

В Кайтагском районе вступает в активную фазу масштабная вакцинопрофилактика жителей от вируса Covid-19. Прямо за работниками образования и администрации сельских советов вакцинопрофилактику прошли сотрудники ГКУ РД «Кайтагское лесничество».

До вакцинации, они прошли тестирование на наличие антител либо же каких-либо противопоказаний к вакцинированию. Глава Кайтагского района Республики Дагестан Алим Темирбулатов отметил инициативность сотрудников Кайтагского лесного хозяйства и выразил благодарность их за готовность оградить от опасности как своё здоровье, так и здоровье окружающих.