ЗАМАНА - Врач-инфекционист карабудахкентской ЦРБ: "Я считаю, каждый дагестанец, у которого нет противопоказаний и антител, должен привиться вакциной"

Врач-инфекционист карабудахкентской ЦРБ: "Я считаю, каждый дагестанец, у которого нет противопоказаний и антител, должен привиться вакциной"

Автор
17 февраля, 2021. Среда 09:38
Врач-инфекционист карабудахкентской ЦРБ: &quot;Я считаю, каждый дагестанец, у которого нет противопоказаний и антител, должен привиться вакциной&quot;

Врач-инфекционист карабудахкентской ЦРБ Марат Курмалиев прокомментировал массовую вакцинопрофилактику и сообщил, что сам уже привился.

Врач-инфекционист карабудахкентской ЦРБ: "Я считаю, каждый дагестанец, у которого нет противопоказаний и антител, должен привиться вакциной"
Вакцинация

«Я сам привился от коронавирусной инфекции. Сообщу, что плохого самочувствия и никаких других особенных признаков у меня не проявилось. Хожу на работу и чувствую себя приемлимо. Перед вакцинопрофилактикой доктор непременно осматривает пациента и после чего ему вводится 1-ый элемент. 2-ой элемент вводится через 21 день», прокомментировал инфекционист.
«Препарат вакцины «Спутник V» с каждым днем получает положительные отзывы и отклики не только у нас, но и в остальных государствах. Наш продукт признал авторитетный международный профильный медицинский журнал Lancet.
«Я считаю, каждый дагестанец, у которого нет противопоказаний и антител, должен привиться вакциной. Это необходимо, чтобы у большей части жителей выработалась коллективная иммунная система против коронавирусной инфекции. Напомню, что после 1978 года в мире не было зафиксировано болеющих натуральной оспой. У мирового населения выработался коллективный иммуннитет к этому заболеванию. Нам необходимо сделать это с коронавирусной инфекцией. Оградите себя и своих близких! от этого риска заразиться тяжелым заболеванием», добавил Курмалиев.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top