Врач-инфекционист карабудахкентской ЦРБ: "Я считаю, каждый дагестанец, у которого нет противопоказаний и антител, должен привиться вакциной"

«Я сам привился от коронавирусной инфекции. Сообщу, что плохого самочувствия и никаких других особенных признаков у меня не проявилось. Хожу на работу и чувствую себя приемлимо. Перед вакцинопрофилактикой доктор непременно осматривает пациента и после чего ему вводится 1-ый элемент. 2-ой элемент вводится через 21 день», прокомментировал инфекционист.

«Препарат вакцины «Спутник V» с каждым днем получает положительные отзывы и отклики не только у нас, но и в остальных государствах. Наш продукт признал авторитетный международный профильный медицинский журнал Lancet.

«Я считаю, каждый дагестанец, у которого нет противопоказаний и антител, должен привиться вакциной. Это необходимо, чтобы у большей части жителей выработалась коллективная иммунная система против коронавирусной инфекции. Напомню, что после 1978 года в мире не было зафиксировано болеющих натуральной оспой. У мирового населения выработался коллективный иммуннитет к этому заболеванию. Нам необходимо сделать это с коронавирусной инфекцией. Оградите себя и своих близких! от этого риска заразиться тяжелым заболеванием», добавил Курмалиев.