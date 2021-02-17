ЗАМАНА - В Дагестане вакцинацию прошли более 5000 человек

В Дагестане вакцинацию прошли более 5000 человек

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17 февраля, 2021. Среда 09:29
В Дагестане вакцинацию прошли более 5000 человек

На сегодня уже 5044 дагестанцев иммунизировались против вируса Covid-19.

В Дагестане вакцинацию прошли более 5000 человек
Вакцинация

Как рассказали в Министерстве здравоохранения  Дагестана, в республике развёрнуто восемьдесят пунктов вакцинопрофилактики от коронавируса. Медицинский препарат для вакцинации «Гам Ковид-ВАК» показал свою высокую эффективность в клинических испытаниях 91,6 %.

 

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