Как рассказали в Министерстве здравоохранения Дагестана, в республике развёрнуто восемьдесят пунктов вакцинопрофилактики от коронавируса. Медицинский препарат для вакцинации «Гам Ковид-ВАК» показал свою высокую эффективность в клинических испытаниях 91,6 %.
В Дагестане вакцинацию прошли более 5000 человек
- Автор Хадижат
- 17 февраля, 2021. Среда 09:29
На сегодня уже 5044 дагестанцев иммунизировались против вируса Covid-19.
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