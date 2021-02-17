Главный инфекционист Минздрава РД рассказала о пользе вакцины от COVID-19

Основной темой встречи с журналистами стала вакцинация населения от COVID-19. В ходе пресс-конференции представители региональных СМИ узнали у специалиста, бывают ли побочные эффекты от прививки, кому она показана, какая из отечественных вакцин лучше и другую важную информацию о прививке.

«Никаких затруднений после вакцинопрофилактики нет, единственное маленькая гиперемия, температура. Но перед вакцинопрофилактикой человеку необходимо пройти обследование, сдать анализы на наличие вируса либо его отсутствие», подчеркнула главный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения РД.

Кроме того, Елена Арбулиева заключила, что полный контроль над эпидобстановкой в государстве быть может обоснован лишь высочайшей иммунопрофилактикой жителей.

Уточним, что в республике охват вакцинированных должен составлять 70-80 процентов жителей республики.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в республике вакцинировались больше 5000 дагестанцев.