ЗАМАНА - Главный инфекционист Минздрава РД рассказала о пользе вакцины от COVID-19

Главный инфекционист Минздрава РД рассказала о пользе вакцины от COVID-19

Автор
17 февраля, 2021. Среда 00:20
Главный инфекционист Минздрава РД рассказала о пользе вакцины от COVID-19

В редакции еженедельника «Дагестанская правда» сегодня пресс-конференция заведующей кафедры инфекционных болезней ДГМУ, главного инфекционисат Минздрава РД Елены Арбулиевой.

Основной темой встречи с журналистами стала вакцинация населения от COVID-19. В ходе пресс-конференции представители региональных СМИ узнали у специалиста, бывают ли побочные эффекты от прививки, кому она показана, какая из отечественных вакцин лучше и другую важную информацию о прививке.

«Никаких затруднений после вакцинопрофилактики нет, единственное маленькая гиперемия, температура. Но перед вакцинопрофилактикой человеку необходимо пройти обследование, сдать анализы на наличие вируса либо его отсутствие», подчеркнула главный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения РД.
Кроме того, Елена Арбулиева заключила, что полный контроль над эпидобстановкой в государстве быть может обоснован лишь высочайшей иммунопрофилактикой жителей.
Уточним, что в республике охват вакцинированных должен составлять 70-80 процентов жителей республики.
По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в республике вакцинировались больше 5000 дагестанцев.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top