По итогам медицинского обследования, работники, у которых не будут обнаружены в организме антитела, смогут пройти иммунопрофилактику от коронавирусной инфекции, в добровольном порядке.
Напоминаем, что привиться от коронавирусной инфекции может любой желающий, совершенно бесплодно. Для этого будет достаточно записаться на вакцинацию через портал Государственных услуг. По данным на сегодняшний день, в Дагестане от коронавируса всего вакцинировались 5044 человека.
Сотрудники Минэкономразвития Дагестана готовятся к вакцинации
- Автор Хадижат
- 16 февраля, 2021. Вторник 18:13
Работники Министерства экономического развития Республики Дагестан начали предварительное обследование, предваряющее прохождение вакцинопрофилактики от вируса Covid-19, - сообщает пресс-центр ведомства.
По итогам медицинского обследования, работники, у которых не будут обнаружены в организме антитела, смогут пройти иммунопрофилактику от коронавирусной инфекции, в добровольном порядке.