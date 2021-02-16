ЗАМАНА - Сотрудники Минэкономразвития Дагестана готовятся к вакцинации

Сотрудники Минэкономразвития Дагестана готовятся к вакцинации

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16 февраля, 2021. Вторник 18:13
Сотрудники Минэкономразвития Дагестана готовятся к вакцинации

Работники Министерства экономического развития Республики Дагестан начали предварительное обследование, предваряющее прохождение вакцинопрофилактики от вируса Covid-19, - сообщает пресс-центр ведомства.

Сотрудники Минэкономразвития Дагестана готовятся к вакцинации
Вакцинация

По итогам медицинского обследования, работники, у которых не будут обнаружены в организме антитела, смогут пройти иммунопрофилактику от коронавирусной инфекции, в добровольном порядке.
Напоминаем, что привиться от коронавирусной инфекции может любой желающий, совершенно бесплодно. Для этого будет достаточно записаться на вакцинацию через портал Государственных услуг. По данным на сегодняшний день, в Дагестане от коронавируса всего вакцинировались 5044 человека.

 

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