Сотрудники Минэкономразвития Дагестана готовятся к вакцинации

По итогам медицинского обследования, работники, у которых не будут обнаружены в организме антитела, смогут пройти иммунопрофилактику от коронавирусной инфекции, в добровольном порядке.

Напоминаем, что привиться от коронавирусной инфекции может любой желающий, совершенно бесплодно. Для этого будет достаточно записаться на вакцинацию через портал Государственных услуг. По данным на сегодняшний день, в Дагестане от коронавируса всего вакцинировались 5044 человека.