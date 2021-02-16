В Акушинском районе проходит вакцинация от коронавируса

В стенах центральной больницы 1-ые прививки получили зам руководителя администрации Шамиль Гаджиалиев и персонал медучреждения. Как рассказал главврач больницы Гаджи Гусейнов, самочувствие вакцинированных не плохое. 2-ой шаг вакцинопрофилактики для них наступит через 21 день. Подчеркнём, Акушинская ЦРБ получила 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции.