15 февраля прививки получили директора и наставники спортивных школ района. Как сообщили в пресс-центре муниципалитета, в проведении вакцинопрофилактики был использован передвижной мобильный ФАП центральной районной больницы. Медики выехали к к спортивному комплексу им. Мирзы Калукского в селе Хучни и прямо на месте проводили предварительный осмотр, необходимый для вакцинации от коронавируса. Процедура прививки была проведена тем, у кого не было найдено противопоказаний. Через 21 день им будет необходимо пройти 2-ой шаг вакцинопрофилактики. Все привитые чувствуют себя хорошо.
В Табасаранском районе вакцинацию прошли тренеры и руководители спортивных школ
- Автор Хадижат
- 16 февраля, 2021. Вторник 13:59
В Табасаранском районе продолжается вакцинопрофилактика против вируса Covid-19.
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