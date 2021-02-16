В Табасаранском районе вакцинацию прошли тренеры и руководители спортивных школ

15 февраля прививки получили директора и наставники спортивных школ района. Как сообщили в пресс-центре муниципалитета, в проведении вакцинопрофилактики был использован передвижной мобильный ФАП центральной районной больницы. Медики выехали к к спортивному комплексу им. Мирзы Калукского в селе Хучни и прямо на месте проводили предварительный осмотр, необходимый для вакцинации от коронавируса. Процедура прививки была проведена тем, у кого не было найдено противопоказаний. Через 21 день им будет необходимо пройти 2-ой шаг вакцинопрофилактики. Все привитые чувствуют себя хорошо.