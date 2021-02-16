Отмечено, что вакцинация, которая проходит сегодня по всей стране, совершенно бесплатная и проходит каждый добровольно.
Сто партий вакцины «Гам-Ковид-Вак» поступило в муниципалитет, где в центральной районной больнице развернут прививочный пункт.
Отмечено, что вакцинация, которая проходит сегодня по всей стране, совершенно бесплатная и проходит каждый добровольно.
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