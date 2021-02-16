В завершение мероприятия было отмечено, что вакцина – дело добровольное.
О важности вакцинации, а также мерах, которые необходимо соблюдать перед прохождением процедуры, работников регионального минкультуры ознакомили в рамках встречи с заместителем главного врача по эпидемиологическим вопросам Республиканского центра инфекционных болезней Минздрава РД Муминат Джабраиловой.
В завершение мероприятия было отмечено, что вакцина – дело добровольное.
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