ЗАМАНА - Главы сел в Новолакском районе проходят вакцинацию от коронавируса

Главы сел в Новолакском районе проходят вакцинацию от коронавируса

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15 февраля, 2021. Понедельник 11:24
Главы сел в Новолакском районе проходят вакцинацию от коронавируса

В Республике Дагестан активно проходит вакцинопрофилактика от коронавирусной инфекции. На 14 февраля в республике привилось практически 4400 человек.

Главы сел в Новолакском районе проходят вакцинацию от коронавируса
Вакцинация

В числе их и главы ряда сёл Новолакского района, которые на собственном примере проявили ответственность и продемонстрировали значимость данной процедуры. Среди первых главы сёл Банайюрт Ибрагимов Юсуп и Ямансу Кадыров Тимур. Кроме того, они призвали сельских жителей побеспокоиться о собственном здоровье и безопасности родных и не отказываться от вакцинации. А также, в Новолакском районе вакцинопрофилактику от коронавируса начали проходить и сотрудники образования. 1-ый шаг прививки уже получили 15 преподавателей.

 

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