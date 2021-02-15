В числе их и главы ряда сёл Новолакского района, которые на собственном примере проявили ответственность и продемонстрировали значимость данной процедуры. Среди первых главы сёл Банайюрт Ибрагимов Юсуп и Ямансу Кадыров Тимур. Кроме того, они призвали сельских жителей побеспокоиться о собственном здоровье и безопасности родных и не отказываться от вакцинации. А также, в Новолакском районе вакцинопрофилактику от коронавируса начали проходить и сотрудники образования. 1-ый шаг прививки уже получили 15 преподавателей.
Главы сел в Новолакском районе проходят вакцинацию от коронавируса
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 11:24
В Республике Дагестан активно проходит вакцинопрофилактика от коронавирусной инфекции. На 14 февраля в республике привилось практически 4400 человек.
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