Гунибский район получил 100 доз прививки от Covid-19

В итоге, решение вакцинироваться приняли 15 служащих аппарата администрации района. Получить прививку также пожелали главврач ЦРБ района Магомед Шапиев вместе с медицинскими специалистами учреждения.

Они все уже сдали подготовительные анализы на наличие антител, по итогам которых будет ясно кому прививка положена, а кому нет.