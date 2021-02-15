В итоге, решение вакцинироваться приняли 15 служащих аппарата администрации района. Получить прививку также пожелали главврач ЦРБ района Магомед Шапиев вместе с медицинскими специалистами учреждения.
Они все уже сдали подготовительные анализы на наличие антител, по итогам которых будет ясно кому прививка положена, а кому нет.
Гунибский район получил 100 доз прививки от Covid-19
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 00:23
Среди первых желающих получить прививку от коронавирусной инфекции работники администрации района и врачи местной центральной больницы.
В итоге, решение вакцинироваться приняли 15 служащих аппарата администрации района. Получить прививку также пожелали главврач ЦРБ района Магомед Шапиев вместе с медицинскими специалистами учреждения.
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