ЗАМАНА - Гунибский район получил 100 доз прививки от Covid-19

Гунибский район получил 100 доз прививки от Covid-19

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15 февраля, 2021. Понедельник 00:23
Гунибский район получил 100 доз прививки от Covid-19

Среди первых желающих получить прививку от коронавирусной инфекции работники администрации района и врачи местной центральной больницы.

Гунибский район получил 100 доз прививки от Covid-19
Вакцинация

В итоге, решение вакцинироваться приняли 15 служащих аппарата администрации района. Получить прививку также пожелали главврач ЦРБ района Магомед Шапиев вместе с медицинскими специалистами учреждения.
Они все уже сдали подготовительные анализы на наличие антител, по итогам которых будет ясно кому прививка положена, а кому нет.

 

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