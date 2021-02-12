Главный редактор газеты "Голос степи" Эльмира Кожаева проходит вакцинацию от коронавируса

Как подчеркнула Эльмира Кожаева, еще в мае-июне прошедшего года практически все сотрудники редакции перенесли коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию.

"Перенесли коронавирус наши работники тяжело, также и я. Мы попали в первую партию заразившихся. Тогда выпуск нашей газеты был приостановлен на три недели. Сейчас возникла вакцинопрофилактика, являющаяся чуть не панацеей от нового заражения коронавирусной инфекцией. Отчего бы не оградить себя, если у нас не обнаружатся антитела", - подчеркнула руководитель издания.

Также Эльмира Кожаева добавила, что вакцинация для журналистов необходимость. В силу профессиональной деятельности, авторам приходится посещать массовые мероприятия и общаться с большим количеством людей. Прививка от коронавируса единственный способ обезопасить как себя, так и своих близких.