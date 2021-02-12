Забор крови, анализ которого в дальнейшем покажет насколько активно иммунная система человека вырабатывает иммуноглобулины в ответ на попадание в организм инфекционных агентов COVID-19, производила медицинская бригада Рутульской ЦРБ.
Жители Рутульского района Дагестана готовятся к вакцинации
- Автор Арслан
- 12 февраля, 2021. Пятница 12:43
Работники администрации, управления культуры, управления образования и другие прошли сбор крови на антитела к коронавирусу для дальнейшей вакцинации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
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