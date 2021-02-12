Журналисты газеты «Зори Табасарана» начали вакцинироваться от COVID-19

«Вакцинация на сегодня - один из эффективных способов профилактики заболевания коронавирусом», - поделилась мнением корреспондент издания «Зори Табасарана» Эльмира Багдаева, получив один из компонентов препарата.

Журналистка отметила, что решение привиться приняла еще в прошлом году, когда узнала о создании вакцины российскими учеными.

Отмечено, что на сегодняшний день в регионе вакцинировались уже 3904 человека.