ЗАМАНА - Журналисты газеты «Зори Табасарана» начали вакцинироваться от COVID-19

Журналисты газеты «Зори Табасарана» начали вакцинироваться от COVID-19

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12 февраля, 2021. Пятница 11:07
Журналисты газеты «Зори Табасарана» начали вакцинироваться от COVID-19

«Вакцинация на сегодня - один из эффективных способов профилактики заболевания коронавирусом», - поделилась мнением корреспондент издания «Зори Табасарана» Эльмира Багдаева, получив один из компонентов препарата.

Журналисты газеты «Зори Табасарана» начали вакцинироваться от COVID-19
Вакцинация

Журналистка отметила, что решение привиться приняла еще в прошлом году, когда узнала о создании вакцины российскими учеными.

Отмечено, что на сегодняшний день в регионе вакцинировались уже 3904 человека.

 

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