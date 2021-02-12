Журналистка отметила, что решение привиться приняла еще в прошлом году, когда узнала о создании вакцины российскими учеными.
Отмечено, что на сегодняшний день в регионе вакцинировались уже 3904 человека.
«Вакцинация на сегодня - один из эффективных способов профилактики заболевания коронавирусом», - поделилась мнением корреспондент издания «Зори Табасарана» Эльмира Багдаева, получив один из компонентов препарата.
Журналистка отметила, что решение привиться приняла еще в прошлом году, когда узнала о создании вакцины российскими учеными.
Отмечено, что на сегодняшний день в регионе вакцинировались уже 3904 человека.
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