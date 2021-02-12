В Дагестане увеличат пункты вакцинации до 80

Сообщается, что их число будет доведено до 80. В данный момент, в Дагестане функционирует 60 пунктов вакцинации от COVID-19. Развернуты они на базе больниц Махачкалы, также районных и городских лечебных учреждений.