Сообщается, что их число будет доведено до 80. В данный момент, в Дагестане функционирует 60 пунктов вакцинации от COVID-19. Развернуты они на базе больниц Махачкалы, также районных и городских лечебных учреждений.
В Дагестане увеличат пункты вакцинации до 80
- Автор Хадижат
- 12 февраля, 2021. Пятница 00:02
В Республике Дагестан запланировано увеличение количества пунктов вакцинопрофилактики против коронавирусной инфекции.
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