Врио главы Докузпаринского района вакцинировался от Covid-19

Шамилов подчеркнул, что этап вакцинации от коронавируса является обязательным элементом для выработки коллективного иммунитета.

«Я призываю всех докузпаринцев, интенсивно прививаться от коронавируса. Только так мы сможем избежать болезни сами и обезопасить своих близки и родственников. С этим вирусом надо заканчивать, и единственный путь к этому вакцинация», подчеркнул он.