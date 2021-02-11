Шамилов подчеркнул, что этап вакцинации от коронавируса является обязательным элементом для выработки коллективного иммунитета.
«Я призываю всех докузпаринцев, интенсивно прививаться от коронавируса. Только так мы сможем избежать болезни сами и обезопасить своих близки и родственников. С этим вирусом надо заканчивать, и единственный путь к этому вакцинация», подчеркнул он.
Врио главы Докузпаринского района вакцинировался от Covid-19
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 20:16
Как рассказывает сетевое издание «Голос Эренлара», Магомед Шамилов, исполняющий обязанности руководителя Докузпаринского района, вакцинировался от вируса Covid-19.
Шамилов подчеркнул, что этап вакцинации от коронавируса является обязательным элементом для выработки коллективного иммунитета.
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