Сотрудники МВД Ахтынского района готовятся к вакцинации

Процедура, как и в остальных случаях, пройдет по всем правилам вакцинации: в два этапа. После получения результатов анализов, сотрудникам будет поставлен первый компонент вакцинации, а спустя 21 день, второй. Стоит отметить, что наиважнейшими группами жителей, которые нуждаются в прививке прежде всего являются: врачи, сотрудники правоохранительных органов, преподаватели, сотрудники сферы услуг и торговли.