ЗАМАНА - Сотрудники МВД Ахтынского района готовятся к вакцинации

Сотрудники МВД Ахтынского района готовятся к вакцинации

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11 февраля, 2021. Четверг 20:10
Сотрудники МВД Ахтынского района готовятся к вакцинации

Сегодня работники правоохранительных органов сдали анализы на наличие антител к коронавирусной инфекции в крови, - сообщает "Лезги газет".

Сотрудники МВД Ахтынского района готовятся к вакцинации
Вакцинация

Процедура, как и в остальных случаях, пройдет по всем правилам вакцинации: в два этапа. После получения результатов анализов, сотрудникам будет поставлен первый компонент вакцинации, а спустя 21 день, второй. Стоит отметить, что наиважнейшими группами жителей, которые нуждаются в прививке прежде всего являются: врачи, сотрудники правоохранительных органов, преподаватели, сотрудники сферы услуг и торговли.

 

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