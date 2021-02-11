Процедура, как и в остальных случаях, пройдет по всем правилам вакцинации: в два этапа. После получения результатов анализов, сотрудникам будет поставлен первый компонент вакцинации, а спустя 21 день, второй. Стоит отметить, что наиважнейшими группами жителей, которые нуждаются в прививке прежде всего являются: врачи, сотрудники правоохранительных органов, преподаватели, сотрудники сферы услуг и торговли.
Сотрудники МВД Ахтынского района готовятся к вакцинации
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 20:10
Сегодня работники правоохранительных органов сдали анализы на наличие антител к коронавирусной инфекции в крови, - сообщает "Лезги газет".
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