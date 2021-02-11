До этого, 2 февраля, вместе с работниками местной администрации он сдал нужные анализы наличие антител в организме. Как сообщил глава района, после прививки он ощущает себя отлично, общее состояние не поменялось. Через 21 день все привитые получат 2-ой элемент прививки. Глава района призывает всех оградить от опасности себя и собственных близких, пройдя вакцинопрофилактику.
Глава Шамильского района привился от коронавируса
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 19:56
Во вторник, 9 февраля, 1-ый элемент прививки от коронавирусной инфекции получил глава Шамильского района Магомед Гасанов.
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