ЗАМАНА - Глава Шамильского района привился от коронавируса

Глава Шамильского района привился от коронавируса

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11 февраля, 2021. Четверг 19:56
Глава Шамильского района привился от коронавируса

Во вторник, 9 февраля, 1-ый элемент прививки от коронавирусной инфекции получил глава Шамильского района Магомед Гасанов.

Глава Шамильского района привился от коронавируса
Вакцинация

До этого, 2 февраля, вместе с работниками местной администрации он сдал нужные анализы наличие антител в организме. Как сообщил глава района, после прививки он ощущает себя отлично, общее состояние не поменялось. Через 21 день все привитые получат 2-ой элемент прививки. Глава района призывает всех оградить от опасности себя и собственных близких, пройдя вакцинопрофилактику.

 

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