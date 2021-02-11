Глава Шамильского района привился от коронавируса

До этого, 2 февраля, вместе с работниками местной администрации он сдал нужные анализы наличие антител в организме. Как сообщил глава района, после прививки он ощущает себя отлично, общее состояние не поменялось. Через 21 день все привитые получат 2-ой элемент прививки. Глава района призывает всех оградить от опасности себя и собственных близких, пройдя вакцинопрофилактику.