Делать ли вакцину от коронавируса? Мнение махачкалинцев

С 1 августа 2020 года, на территорию республики прибыло 7 136 граждан из стран зарубежья, однако, проверили организм на наличие коронавируса только 5768 человек. Это восемьдесят процентов от общего числа. Как считают санитарные врачи, люди, игнорирующие данную процедуру представляют реальную угрозу для здоровья и жизни своих земляков.

С вопросом, доверяют ли дагестанцы вакцине и готовы ли обезопасить себя и и своих близких от коронавируса с ее помощью, мы обратились к посетителям одного из махачкалинских заведений.

Марьям, 30 лет

«Нет, я вакцинироваться не планирую. Во-первых я переболела. А во-вторых, мне не хотелось бы участвовать в испытаниях вакцины. Мне кажется, еще слишком рано для того, чтобы говорить с уверенностью: можно ли с ее помощью избежать болезни, или нет? Говорят, и с ней тоже болеют. Тогда какая разница?»

Саида, 38 лет

«Да, думаю привиться. Мне совсем не нравится то, что пишут многие переболевшие и не хочется болеть так же. Если прививка хотя бы поможет избежать тяжелого течения уже хорошо. Заразиться рано или поздно ковидом вероятность очень высокая, ведь к нему не образуется пожизненного иммунитета».

Камиль, 25 лет

«Я пока не определился. Сосед молодой очень тяжело перенес корону, но его семья, вместе с которой он находился в одной квартире, не заразилась. И взрослая мать его тоже не болела. У сестры дети переболели вирусом, а она и муж нет. Как это объяснить?»

Магомед, 57 лет

«Мы с женой медицинские работники, и сразу решили, что должны вакцинироваться. Все прошло хорошо, без осложнений. Я всех своих близких агитирую прививаться, они уже при мне слово «коронавирус» не произносят, потому что знают, что за этим последует. Я с этим уже всем надоел, но надо проявить ответственность, и позаботиться о своем здоровье. Другого варианта обезопасить себя от этого вируса я не вижу».