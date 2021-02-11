В Кизляре продолжается вакцинация населения от коронавируса

Прививаться от коронавируса в городе начали еще 18 января. В числе первых стали и сотрудники администрации города. По их словам, вакцинация единственный способ обезопасить себя, своих близких и население, с которым они контактируют в ходе работы от опасной болезни.

В городе на сегодня 1-ый шаг вакцинопрофилактики прошли 350 человек.

Напомним, что пройти вакцинацию от коронавируса может любой житель республики, совершенно бесплатно, через сайт портала госуслуг. В Кизляре это можно сделать также записавшись на по телефонам: 2-32-03, 8-909-484-94-37 либо 122