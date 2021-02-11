ЗАМАНА - В Кизляре продолжается вакцинация населения от коронавируса

В Кизляре продолжается вакцинация населения от коронавируса

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11 февраля, 2021. Четверг 14:07
В Кизляре продолжается вакцинация населения от коронавируса

В Кизляре жители города активно продолжают прививаться от коронавируса, сообщает пресс-центр городской мэрии.

В Кизляре продолжается вакцинация населения от коронавируса
Вакцинация

Прививаться от коронавируса в городе начали еще 18 января. В числе первых стали и сотрудники администрации города. По их словам, вакцинация единственный способ обезопасить себя, своих близких и население, с которым они контактируют в ходе работы от опасной болезни.
В городе на сегодня 1-ый шаг вакцинопрофилактики прошли 350 человек.
Напомним, что пройти вакцинацию от коронавируса может любой житель республики, совершенно бесплатно, через сайт портала госуслуг. В Кизляре это можно сделать также записавшись на по телефонам: 2-32-03, 8-909-484-94-37 либо 122

 

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