Прививаться от коронавируса в городе начали еще 18 января. В числе первых стали и сотрудники администрации города. По их словам, вакцинация единственный способ обезопасить себя, своих близких и население, с которым они контактируют в ходе работы от опасной болезни.
В городе на сегодня 1-ый шаг вакцинопрофилактики прошли 350 человек.
Напомним, что пройти вакцинацию от коронавируса может любой житель республики, совершенно бесплатно, через сайт портала госуслуг. В Кизляре это можно сделать также записавшись на по телефонам: 2-32-03, 8-909-484-94-37 либо 122
В Кизляре продолжается вакцинация населения от коронавируса
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 14:07
В Кизляре жители города активно продолжают прививаться от коронавируса, сообщает пресс-центр городской мэрии.
Прививаться от коронавируса в городе начали еще 18 января. В числе первых стали и сотрудники администрации города. По их словам, вакцинация единственный способ обезопасить себя, своих близких и население, с которым они контактируют в ходе работы от опасной болезни.
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