Как сообщает информпортал Мирмол, партия холодильников была закуплена акционерным обществом «Генериум».
Дагестан получил дополнительную партию емкостей для хранения вакцины
- Автор Арслан
- 11 февраля, 2021. Четверг 12:36
Новые 20 холодильных камер для хранения вакцины от коронавирусной инфекции будут распределены по медучреждениям республики.
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