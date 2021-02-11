ЗАМАНА - Дагестан получил дополнительную партию емкостей для хранения вакцины

Дагестан получил дополнительную партию емкостей для хранения вакцины

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11 февраля, 2021. Четверг 12:36
Дагестан получил дополнительную партию емкостей для хранения вакцины

Новые 20 холодильных камер для хранения вакцины от коронавирусной инфекции будут распределены по медучреждениям республики.

Дагестан получил дополнительную партию емкостей для хранения вакцины
Вакцинация

Как сообщает информпортал Мирмол, партия холодильников была закуплена акционерным обществом «Генериум».

 

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