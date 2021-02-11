ЗАМАНА - Главе Курахского района сделали прививку от коронавируса

Главе Курахского района сделали прививку от коронавируса

Автор
11 февраля, 2021. Четверг 02:44
Главе Курахского района сделали прививку от коронавируса

Перед тем, как пройти первый этап вакцинации, глава района Замир Азизов, примеру которого последовали и руководители подведомственных отделов, прошел обязательную термометрию.

Главе Курахского района сделали прививку от коронавируса
Вакцинация

Подчеркнув хорошую организацию работы пункта вакцинирования, руководитель муниципалитета отметил, что прививка необходима для того, чтобы защитить себя и своих близких.

«Вакцинация – способ противостоять пандемии», - сказал Замир Азизов.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top