Подчеркнув хорошую организацию работы пункта вакцинирования, руководитель муниципалитета отметил, что прививка необходима для того, чтобы защитить себя и своих близких.
«Вакцинация – способ противостоять пандемии», - сказал Замир Азизов.
Перед тем, как пройти первый этап вакцинации, глава района Замир Азизов, примеру которого последовали и руководители подведомственных отделов, прошел обязательную термометрию.
Подчеркнув хорошую организацию работы пункта вакцинирования, руководитель муниципалитета отметил, что прививка необходима для того, чтобы защитить себя и своих близких.
«Вакцинация – способ противостоять пандемии», - сказал Замир Азизов.
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