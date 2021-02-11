Минздрав России расширил приоритетную группу вакцинации от коронавируса

Теперь в нее вошли россияне старше шестидесяти лет. Кроме того, приоритет в вакцинации имеют медицинские работники, сотрудники образовательной и социальной сфер, люди, которые проживают в организациях социального обслуживания, люди с приобретенными болезнями а также живущие в городах-миллионниках. Напомним, в Российской Федерации вакцинопрофилактика от коронавирусной инфекции началась в середине декабря 2020 года. 18 января 2021 по указанию Главы Российской Федерации Владимира Путина в стране вакцинация приобрела массовый порядок. К началу февраля в Российской Федерации привились около миллиона человек.