Теперь в нее вошли россияне старше шестидесяти лет. Кроме того, приоритет в вакцинации имеют медицинские работники, сотрудники образовательной и социальной сфер, люди, которые проживают в организациях социального обслуживания, люди с приобретенными болезнями а также живущие в городах-миллионниках. Напомним, в Российской Федерации вакцинопрофилактика от коронавирусной инфекции началась в середине декабря 2020 года. 18 января 2021 по указанию Главы Российской Федерации Владимира Путина в стране вакцинация приобрела массовый порядок. К началу февраля в Российской Федерации привились около миллиона человек.
Минздрав России расширил приоритетную группу вакцинации от коронавируса
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 08:50
Министерство здравоохранения России расширило перечень лиц, входящих в приоритетную группу по вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции.
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