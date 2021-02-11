Ежедневно, более восьмидесяти жителей района сдают анализы на присутствие антител в организме.
Как отмечает главный врач Кайтагской районной больницы Магомед Алишихов, для прохождения данной процедуры в медучреждение обращаются работники администрации, преподаватели, медики, социальные работники а также рядовые жители муниципалитета. Согласно мнению главы муниципалитета Алима Темирбулатова, лишь ответственное отношение жителей района района к осуществляемым противовирусным мерам поможет преодолеть тяжелую инфекцию и вернуться к привычному образу жизни.
Кайтагский район присоединился к массовой вакцинации
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 08:37
К масштабной вакцинации, проводимой в республике, присоединились жители Кайтагского района.
Ежедневно, более восьмидесяти жителей района сдают анализы на присутствие антител в организме.
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