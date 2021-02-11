В Дагестане пациенты переболевшие коронавирусом смогут пройти реабилитацию

«После коронавирусной инфекции людям требуется некоторая реабилитация, ведь случается неуравновешенность почти всех систем: дыхательной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, ЖКТ. С целью помочь пациентам окончательно оправиться от перенесенного заболевания мы решили открыть отделение для реабилитации», поделился по СМИ главврач поликлиники Ибрагим Магомедов, подчеркнув, что такие отделения открываются на данный момент во всем мире.