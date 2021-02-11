ЗАМАНА - В Дагестане пациенты переболевшие коронавирусом смогут пройти реабилитацию

В Дагестане пациенты переболевшие коронавирусом смогут пройти реабилитацию

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11 февраля, 2021. Четверг 00:41
В Дагестане пациенты переболевшие коронавирусом смогут пройти реабилитацию

В Махачкале, на базе Республиканской клинической больницы открыли отделение для переболевших коронавирусной инфекцией.

В Дагестане пациенты переболевшие коронавирусом смогут пройти реабилитацию
Вакцинация

«После коронавирусной инфекции людям требуется некоторая реабилитация, ведь случается неуравновешенность почти всех систем: дыхательной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, ЖКТ. С целью помочь пациентам окончательно оправиться от перенесенного заболевания мы решили открыть отделение для реабилитации», поделился по СМИ главврач поликлиники Ибрагим Магомедов, подчеркнув, что такие отделения открываются на данный момент во всем мире.

 

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