«После коронавирусной инфекции людям требуется некоторая реабилитация, ведь случается неуравновешенность почти всех систем: дыхательной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, ЖКТ. С целью помочь пациентам окончательно оправиться от перенесенного заболевания мы решили открыть отделение для реабилитации», поделился по СМИ главврач поликлиники Ибрагим Магомедов, подчеркнув, что такие отделения открываются на данный момент во всем мире.
В Дагестане пациенты переболевшие коронавирусом смогут пройти реабилитацию
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 00:41
В Махачкале, на базе Республиканской клинической больницы открыли отделение для переболевших коронавирусной инфекцией.
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