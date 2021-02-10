ЗАМАНА - В Дагестан поступила новая партия вакцины от коронавируса

В Дагестан поступила новая партия вакцины от коронавируса

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10 февраля, 2021. Среда 17:57
В Дагестан поступила новая партия вакцины от коронавируса

В Республику Дагестан привезли еще 3150 вакцин «Гам-Ковид-Вак» марки «СПУТНИК V». Медикамент от коронавирусной инфекции уже распределили по медицинским организациям.

В Дагестан поступила новая партия вакцины от коронавируса
Вакцинация

"Новая партия вакцины уже широко и интенсивно используется", - сообщает пресс-центр регионального Министерства здравоохранения. Всего в республику поступило 11 292 дозы российской прививки от коронавируса. На сегодня привились 3245 дагестанцев.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан пришло в стабильное состояние, на сегодня на лечении в коронавирус-стационарах располагается 1541 пациент с внебольничных воспалением лёгких и подозрением на коронавирус.

 

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