ЗАМАНА - Главы районов Дагестана активно проходят вакцинацию

Главы районов Дагестана активно проходят вакцинацию

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10 февраля, 2021. Среда 15:00
Главы районов Дагестана активно проходят вакцинацию

Так, важность прохождения процедуры, по данным Мирмола, отметили руководитель Магарамкентского района Фрид Ахмедов и Хасавюртовского - Джамбулат Салавов.

Главы районов Дагестана активно проходят вакцинацию
Вакцинация

Главы районов подчеркнули, что прививка от коронавирусной инфекции – это, прежде всего, забота о своем коллективе.

 

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