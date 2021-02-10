Главы районов подчеркнули, что прививка от коронавирусной инфекции – это, прежде всего, забота о своем коллективе.
Главы районов Дагестана активно проходят вакцинацию
- Автор Арслан
- 10 февраля, 2021. Среда 15:00
Так, важность прохождения процедуры, по данным Мирмола, отметили руководитель Магарамкентского района Фрид Ахмедов и Хасавюртовского - Джамбулат Салавов.
Последнее от Арслан
- В Махачкале состоялось открытие Всероссийской выставки «Без срока давности»
- Глава Ногайского района РД прошел первый этап вакцинации
- Фильм Андрея Кончаловского – номинант на премию «Оскар»
- В Махачкале заработала онлайн-система контроля за санитарным состоянием города
- Непогода может стать причиной ЧС в 12 регионах России