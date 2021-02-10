Жители сдают анализы наличие антител к коронавирусу а также проходят обследование, для точной уверенности в безопасности процедуры.
Ежедневно, в центральной районной больнице анализы на наличие антител сдают более восьмидесяти человек.
Жители Кайтагского района проходят вакцинацию от коронавируса
- Автор Хадижат
- 10 февраля, 2021. Среда 16:16
В Кайтагском районе начался первый этап вакцинопрофилактики.
Жители сдают анализы наличие антител к коронавирусу а также проходят обследование, для точной уверенности в безопасности процедуры.
Последнее от Хадижат
- Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял участие в заседании коллегии Прокуратуры РД
- Абдулпатах Амирханов провел встречу с главами Хунзахского и Гергебильского районов
- Сотрудники администрации главы и правительства Дагестана продолжают вакцинироваться
- У коренных американцев нашли гены вымерших людей
- Школьников из Дагестана приглашают принять участие в олимпиаде