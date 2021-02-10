ЗАМАНА - Жители Кайтагского района проходят вакцинацию от коронавируса

Жители Кайтагского района проходят вакцинацию от коронавируса

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10 февраля, 2021. Среда 16:16
Жители Кайтагского района проходят вакцинацию от коронавируса

В Кайтагском районе начался первый этап вакцинопрофилактики.

Жители сдают анализы наличие антител к коронавирусу а также проходят обследование, для точной уверенности в безопасности процедуры.
Ежедневно, в центральной районной больнице анализы на наличие антител сдают более восьмидесяти человек.

 

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