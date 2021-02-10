Жители Кайтагского района проходят вакцинацию от коронавируса

Жители сдают анализы наличие антител к коронавирусу а также проходят обследование, для точной уверенности в безопасности процедуры.

Ежедневно, в центральной районной больнице анализы на наличие антител сдают более восьмидесяти человек.